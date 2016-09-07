美網》松加傷退 喬柯維奇輕鬆晉級4強

松加傷退，「球王」喬科維奇輕鬆晉美網4強。（美聯社）

「球王」喬柯維奇7日在美網8強賽迎戰法國好手松加，前兩盤打完喬帥取得6比3、6比2領先優勢，隨後松加宣布傷退，喬柯維奇輕鬆晉級4強，同時取得對戰16勝6敗優勢，將與另一位法國選手蒙菲斯爭奪決賽門票。

尋求衛冕的喬帥，此次美網的征戰路程似乎格外輕鬆，前幾場比賽已有兩位選手因傷退賽，此役面對強敵松加，卻未如預期的遭受頑強抵抗，首盤第6局率先破發取得4比2領先，第7局雖然被回破，但喬帥立即在第8局二度成功破發，最終以6比3拿下首盤。

次盤，喬柯維奇趁勝追擊，兩度破發得手後6比2再下一城，取得2比0聽牌優勢，沒想到松加在短暫休息後決定以受傷為由退賽，喬帥昂首過關。

(中時電子報)