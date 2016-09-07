MLB》8局灌4分 洋基逆轉勝藍鳥

海德利（中）8局下轟出2分炮拉開比分，巧扮致勝功臣。（美聯社）

歷經陣容大洗牌後，沒想到紐約洋基反離美聯外卡資格越來越近，洋基7日挾著2連勝氣勢，與多倫多藍鳥展開系列賽第二戰，在第8局先遭反超，但隨即靠串連安打及海德利2分炮，灌進4分逆轉，雖在第9局一度被藍鳥追到1分差，所幸及時換投守成，最終7比6勝出，拉出一波3連勝。

洋基近10場比賽拿下6勝，距離巴爾的摩金鶯僅3.5場勝差，仍有機會以外卡之姿晉級季後賽，此役派出至今4勝0敗的瑟薩(Luis Cessa)先發，藍鳥則由A.桑契斯掛帥主投，前5局雙方大演投手戰，6局結束還以1分落後的洋基，第7局開始打線覺醒。

7局下，小將奧斯汀(Tyler Austin)率先發難，一棒扛出2分炮反超比分，但藍鳥打線很快在8上就靠屠洛威斯基帶頭，再打2分超前，不過這卻刺激洋基打線大爆發，8下艾斯伯瑞獲保送，緊接著桂格瑞斯、卡斯楚、海德利接連建功，豪取4分逆轉。

雖然9上洋基守護神貝騰塞斯不穩，讓藍鳥追到僅剩1分差，不過接替貝騰塞斯的帕克(Blake Parker)心臟夠強，滿壘局面先三振皮拉後，史莫克擊出左外野飛球，只見洋基賈登納一路後退，到全壘打牆前躍起接殺，賈登納興奮高舉雙手，為勝利歡呼。

贏球的洋基拉出一波3連勝，不過排名外卡排名未有變動，僅投1人次的席瑞夫幸運摘本季第2勝，第8局慘失4分的葛瑞里則承擔敗戰。

(中時電子報)