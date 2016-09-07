學校旁擄走國三女強灌藥 歹徒中午彰化落網

苗栗縣一名國三女學生5日放學後，在學校附近被男子搭訕誘騙上車，遭強灌3顆不明藥丸，意圖對她性侵，女學生遭控制行動一個多小時後，藉口要上廁所機警脫逃。

警方以車追人，鎖定31歲張姓男子涉有重嫌，中午在彰化員林鎮一處租屋套房，順利查獲張男，初步坦承犯案。張姓男子2年前曾在苗栗市當麵包師傅，警方正將人押回苗栗，犯案動機仍待進一步釐清。

(中時)