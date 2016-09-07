美日敏感區域 大陸衛星拍到清晰圖

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綜合陸港媒體報導，中國大陸自行研製的商用遙感衛星「吉林一號」光學A星拍攝到美國和日本的神秘及軍事基地圖片，可成為大陸飛彈攻擊的目標圖像。

綜合香港大公報和北京新浪軍事報導，「吉林一號」近日發回大量美國本土敏感設施的超清晰圖片，包括美國最神秘的51區基地最新衛星照片。

照片顯示，區內有一條世界罕見的7公里長跑道。

據報導，一般飛機使用2公里長的跑道就足以起飛，大陸高原機場由於條件特殊，使用的加長跑道也只是4公里左右。

報導表示，美國51區實施禁飛管制，不允許私人飛機飛越或靠近，而且美軍大量新式航空器都是在當地實驗，1960年代更被描繪成研究外星人的神秘基地。

此外，「吉林一號」拍到日本橫須賀軍港內有美軍各型軍艦和航空母艦，以及日本海上自衛隊部分軍艦、船塢和油庫等。

報導表示，這些圖片的分辨率達到20公尺，軍用分辨率據稱可達到3公尺，足夠為大陸東風-26彈道飛彈提供精確、清晰的目標圖像。

報導指出，大陸方面曾使用退役的「遠望4號」測量船進行海上射擊試驗，使用「東風-21D」飛彈在900公里距離準確擊中了被拖行中的「遠望4號」。

報導強調，大陸飛彈對付靜止停泊在港內的目標就更不在話下。

資料顯示，東風-21D是大陸自行研發的中程反航艦飛彈，東風-26是繼東風-21D後第二種反航艦飛彈，射程更遠。1050907

(中央社)