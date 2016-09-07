美日敏感區域 大陸衛星拍到清晰圖
綜合陸港媒體報導，中國大陸自行研製的商用遙感衛星「吉林一號」光學A星拍攝到美國和日本的神秘及軍事基地圖片，可成為大陸飛彈攻擊的目標圖像。
綜合香港大公報和北京新浪軍事報導，「吉林一號」近日發回大量美國本土敏感設施的超清晰圖片，包括美國最神秘的51區基地最新衛星照片。
照片顯示，區內有一條世界罕見的7公里長跑道。
據報導，一般飛機使用2公里長的跑道就足以起飛，大陸高原機場由於條件特殊，使用的加長跑道也只是4公里左右。
報導表示，美國51區實施禁飛管制，不允許私人飛機飛越或靠近，而且美軍大量新式航空器都是在當地實驗，1960年代更被描繪成研究外星人的神秘基地。
此外，「吉林一號」拍到日本橫須賀軍港內有美軍各型軍艦和航空母艦，以及日本海上自衛隊部分軍艦、船塢和油庫等。
報導表示，這些圖片的分辨率達到20公尺，軍用分辨率據稱可達到3公尺，足夠為大陸東風-26彈道飛彈提供精確、清晰的目標圖像。
報導指出，大陸方面曾使用退役的「遠望4號」測量船進行海上射擊試驗，使用「東風-21D」飛彈在900公里距離準確擊中了被拖行中的「遠望4號」。
報導強調，大陸飛彈對付靜止停泊在港內的目標就更不在話下。
資料顯示，東風-21D是大陸自行研發的中程反航艦飛彈，東風-26是繼東風-21D後第二種反航艦飛彈，射程更遠。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。