濫用民眾同情心 老翁車站詐財判拘役

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台北市鍾姓老翁缺錢花錢，在台北火車站以錢包遺失沒錢買票為由，騙取陳姓女子新台幣1000元。台北地方法院今天依詐欺取財罪判鍾翁拘役59天，可易科罰金。

判決書指出，鍾翁有多次詐欺及竊盜前科，去年10月間他在台北火車站，對準備要搭高鐵的陳女佯稱，自己家住台東，但因錢包遺失沒錢買火車票回台東，想借800多元搭車，並向陳女留下聯絡方式表明日後會將借款寄回。

陳女看鍾男年邁，掏出一張千元大鈔借給他後離去，陳女後來心想，鍾男年邁欲前往協助，竟看到他並未購票搭車，才知道這是騙局，因此向警方報案。

承審法官認為，雖然鍾男的詐騙金額並非鉅額，但他一再以相同手法在車站行騙多次，前幾次也經法院判刑，仍不知悔改，持續以自己年邁濫用民眾同情心牟利，因此判處拘役59天，得易科罰金5萬9000元，全案可上訴。1050907

(中央社)