角頭大哥「空保」出殯 蘆洲捷運站前湧現3000人
綽號「空保」的新北市蘆洲角頭大哥劉保生今日出殯，上午10點舉行公祭，聚集約3000人到場參加，蘆洲捷運站周邊湧現大批黑衣人，喪家也擺出陣容龐大的樂儀隊陣容，場面盛大，讓警方嚴陣以待，共出動260名警力進行交管、維安。
劉保生於今年7月20日在其擔任主委的宮廟活動中，遭不明男子闖入會場連開4槍身亡，兇手至今仍下落不明，今日舉行出殯和公祭，現場聚集大批黑衣人，警方粗估約有3000人左右，人數並持續增加中。
由於參加公祭人潮眾多，警方也針對公祭會場周邊的三民路、中正路進行交通管制，因正值通勤尖峰時段，也造成交通回堵。
警方表示，事前與喪家協調，配合警方規畫動線及交通管制，告誡不准幫派集團打名號聚眾聯合上香，並出動大批警力維安，以期過程和平順利。
(中時)
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