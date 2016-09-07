國際識字日 世展會號召送愛資助貧童

明天9月8日是「國際識字日」，受到世展會協助的衣索比亞青年吉杜馬（中），在閱讀營帶領協助其他兒童閱讀。（圖／世展會提供）

世界展望會今天表示，明天9月8日是「國際識字日」訂立50周年，但目前全球仍有1.24億兒童、青少年無法接受或完成基礎教育，而由於教育品質欠佳，全球小學畢業生中，也有38％不具備基本讀寫、算術能力。因此世展會推動「資助兒童計畫」，針對識字率偏低的國家推動教育方案，號召大眾匯集資助人每月700元的關懷，幫助孩子上學識字，除了透過學習開啟視野，更協助以知識擺脫貧窮、翻轉未來。

世展會表示，以全國識字率僅39％的非洲衣索比亞為例，許多兒童都有閱讀障礙。在距離首都阿迪斯阿貝巴約120公里的諾諾地區（Nono），世界展望會透過成立閱讀社團、訓練「閱讀夥伴」（Reading Buddies），提升孩子的閱讀能力。近兩年，展望會在每家挑選較年長、閱讀能力較佳的孩子接受培訓，受訓後的102名兒童開始在家中或閱讀社團內，帶領其他孩子讀書。

其中16歲的吉杜馬．奈梅拉（Giduma Nemera）獲選為「閱讀夥伴」時很開心。現在他每天放學回家後，都會使用展望會提供的書本與弟妹一起讀書，鼓勵他們記住每個字母和單字，他14歲的弟弟瓦庫馬（Wakuma）受益良多。「我一直到兩年前都不認識字，考試時都用猜的！」瓦庫馬說，在家和哥哥看書沒壓力，可以問哥哥任何問題。「我之前成績很差，現在我是班上第四名，希望明年可以變成第一名！」

世展會另表示，在國內也長期投入資源，協助全台約5萬名經濟弱勢兒童教育發展，透過每學期助學金、個案學用品補助，以及提供才藝課輔、生涯發展等課程，協助孩子尋求未來方向，讓孩子不因經濟問題影響求學、發展的機會。

(中時)