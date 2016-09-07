騎士超速擦撞貨車 彈進前方車底命危

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騎士彈飛至前方10公尺的休旅車下，造成頭部重創，當場失去呼吸心跳。（譚宇哲翻攝）

貨車駕駛陳姓男子在現場配合警方調查。（譚宇哲攝）

新北市蘆洲區今日上午發生嚴重車禍，一名男性騎士行經永安南路時，疑似車速過快，與一輛左轉貨車發生擦撞，機車失控撞上停在路邊的轎車，騎士則彈飛至前方10公尺的休旅車下，造成頭部重創，當場失去呼吸心跳，警消獲報到場將男子救出，緊急送往北市新光醫院搶救。

警消表示，該路口因無交通號誌，往來車輛車速較快，從現場地面均無煞車痕跡觀察，研判雙方車輛均未注意對向車況釀成事故，正進一步釐清詳細肇事原因。

(中時)