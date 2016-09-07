前南榮科大校長黃聰亮今涉貪起訴 南榮科大聲明
台南地檢署今日對南榮科大前校長黃聰亮夫婦等人牽涉相關不法案件予以起訴，南榮科大也發表相關聲明。
南榮科大表示，黃聰亮已於今年7月初自動提出辭職，並經董事會通過，送教育部核備，其個人所涉販賣國外學歷、證照及教師升等案件已進入司法審判，待判決確定後校方再究責。
其次，校方已由教育部核定，由王俊惠教授擔任代理校長，相關涉案同仁部分，除在司法上有其應負之法律責任，相關行政主管皆從8月1日起調離現職，並依規定追究督導不周之責，承辦人員部分，將依據相關辦法進行議處。
對於疑涉不法升等的教師，南榮科大與教育部已撤銷教師資格或重新辦理教師資格，並期待司法機關儘速查清真相、勿枉勿縱，還給南榮一個清白。
(中時)
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