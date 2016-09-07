戀物癖男偷鞋自慰 和解換撤告
李姓男子潛入大樓，從侯姓女子的鞋櫃取出一只高跟鞋，對著自慰後，射精在高跟鞋內，再將鞋放回鞋櫃，被依侵入住居、毀損罪起訴。台北地院審理全案，李和候女和解賠償2萬元，並捐3萬元作公益，換取候女撤告，法官依法判決李男公訴不受理。
檢察官指控，今年6月23日下午5時45分許，38歲的李姓男子尾隨一名陌生人潛入台北市民生社區一棟大樓內，他在4樓的樓梯間，先竊取侯姓女子的一只高跟鞋，聞了聞高跟鞋的味道後，再手淫射精在高跟鞋內。
大樓曾姓總幹事從監視器畫面察覺李的行徑，向松山分局報案，警方循線逮捕李移送法辦。鞋主候女對李提出毀損、侵入住宅告訴，李被檢察官聲請簡易判決處刑。由於審判中李認罪，並向候女道歉及賠償和解，侯女因此遞狀撤回對李的告訴。
(中時)
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