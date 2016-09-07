獎勵原住民回復原名 屏府送500元禮券

為落實原住民族轉型正義，屏東縣政府將原住民族回復傳統姓名業務連結至戶政單一窗口，申請回復原住民族傳統姓名，順便申請換發相關證件及變更用戶名稱，還送500元禮券。中央社記者郭芷瑄攝 105年9月7日

為落實原住民族轉型正義，屏東縣政府將原住民族回復傳統姓名業務連結至戶政單一窗口，申請回復原住民族傳統姓名，順便申請換發相關證件及變更用戶名稱，還送500元禮券。

屏東縣政府表示，族人只要就近到戶政事務所回復或並列傳統姓名，換發身分證，即可一併申請變更健保卡、駕照、行照、自來水、電力、稅務（國稅、地方稅）用戶名稱。

依據原民會今年1月資料，官方認定的16族原住民有54萬7035人，從民國84年到今年1月，全國申請回復原住民傳統名字的計有2萬8163人，回復比率約5%。

在屏東縣，有1827人回復傳統姓名，回復的比率約3.12% 。縣府原住民處指出，原住民回復傳統名字意願低，除了不同的殖民政府影響原有的命名習慣外，族人已經習慣使用漢名、跨族群通婚、族人或戶政人員對法令規定不熟悉、登記格式紊亂、證件欄位限制以及學歷、健保卡、金融帳戶常用證件換發的繁瑣等等因素，都影響族人的回復傳統名字的意願。

原住民處指出，為獎勵族人回復原住姓名，增進原住民族自我認同、鞏固族群力量，屏東縣政府祭出獎勵個人、家庭及初生新生兒回復傳統姓名登記的獎勵措施，即日起，設籍屏東縣的原住民族人攜帶所需資料到戶政事務所申辦回復傳統姓名登記，即可享受快速又簡便的申辦服務，之後還可領到500元等值禮券1張。1050907

(中央社)