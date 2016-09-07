歹徒扮警察 被識破束手就擒

羅素是南加州爾灣（Irvine）市警局警官，今天凌晨下班開車回家被「警察」攔檢，覺得有異，他未停車受檢，直接駛離並請求警局同僚支援，一舉將兩名假警察逮捕。

羅素（Bill Russell）的冷靜研判果然不錯，正是歹徒假冒警察打算為非作歹，但身分被識破而束手就擒。

當地電視台NBC 4報導，當時羅素行經405號公路，有輛全黑閃爍著藍紅警示燈的福特自小客車靠近他的座車，羅素直覺有異，毫不理會，催著油門加速駛離，福特自小客車駕駛開遠光燈示意他靠邊，羅素打電話叫支援。

這時換成福特自小客車加速逃逸，羅素則緊追不捨，並通知支援警力有關歹徒的動向，最後加州高速公路巡警趁著福特自小客車駛離405號公路時，將歹徒一舉成擒。

兩名假冒警察的歹徒是培瑞斯（Armando Perez）與費比安（April Fabian），兩人都是20歲的年輕小伙子，他們不但假冒警察，甚至隨身攜帶的槍也是假槍，但是惹到警察也只能乖乖就範。1050907

(中央社)