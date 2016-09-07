旅館、旅行、遊覽車、導遊等11個相關產業公、協會代表喊出「要生存、有工作，能溫飽」

旅館、旅行、遊覽車、導遊等11個相關產業公、協會代表們7日在台大校友會館舉辦「百萬觀光產業自救大遊行」行前記者會，喊出「要生存、有工作，能溫飽」，表達同業們的訴求，同時也向政府理性地傳達觀光產業已經需要急救的訊息。（劉宗龍攝）

旅館、旅行、遊覽車、導遊等11個相關產業公、協會代表們7日在台大校友會館舉辦「百萬觀光產業自救大遊行」行前記者會，喊出「要生存、有工作，能溫飽」，表達同業們的訴求，同時也向政府理性地傳達觀光產業已經需要急救的訊息。（劉宗龍攝）

旅館、旅行、遊覽車、導遊等11個相關產業公、協會代表們7日在台大校友會館舉辦「百萬觀光產業自救大遊行」行前記者會，喊出「要生存、有工作，能溫飽」，表達同業們的訴求，同時也向政府理性地傳達觀光產業已經需要急救的訊息。（劉宗龍攝）

中華觀光精品產業協會理事長張雅琍。（劉宗龍攝）

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長張天財。（劉宗龍攝）

中華民國遊觀光導遊協會理事長伍永益。（劉宗龍攝）

旅館、旅行、遊覽車、導遊等11個相關產業公、協會代表們7日在台大校友會館舉辦「百萬觀光產業自救大遊行」行前記者會，喊出「要生存、有工作，能溫飽」，表達同業們的訴求，同時也向政府理性地傳達觀光產業已經需要急救的訊息。

(中時)