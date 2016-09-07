APEC會議 政院倡亞太地區運用ICT促進女性經濟賦權

行政院於今（7）日召開「2016 APEC女性經濟創新發展多年期計畫」總結會議，期待透過各國經驗分享與交流，持續強化亞太地區公私部門夥伴聯繫網絡，並鼓勵各經濟體運用資通訊科技(ICT)強化女性人力資源，促進女性經濟參與。

行政院表示，本次研討會由政務委員林美珠主持開幕，並邀請美國國務院首任全球婦女議題無任所大使Melanne Verveer女士、菲律賓2015年APEC「婦女與經濟論壇」(WEF)主席Nora K. Terrado女士及理慈國際科技法律事務所創辦人蔡玉玲發表專題演說。同時，會中有來自澳洲、加拿大、智利、墨西哥、祕魯、泰國、越南等經濟體20位公私部門代表及國內專家學者就女性經濟創新議題進行經驗分享與交流。

行政院指出，為展現我國企業培力科技女性的創新作為，會議同時邀請Intel、臺灣IBM、臺灣微軟、女人迷等代表擔任與談人。而我國「女性經濟創新發展多年期計畫」主持人、中央研究院研究員張靜貞及瑞德感知科技股份有限公司總經理林筱玫也將分享多年期計畫研究成果。

行政院表示，晚宴則有別出心裁安排，邀請到國立臺北科技大學、臺灣IBM、臺灣微軟以及於國內參與科展競賽獲獎的年輕女性共同參與，將以創新方式呈現年輕女力於科技領域的成果。

行政院表示，我國於2013年獲APEC經費補助執行「女性經濟創新發展多年期計畫」至今已進入最終階段，除了完成協助婦女運用ICT的知識工具包(toolkit)與開發多國語言的女性線上創業遊戲軟體（WE boss）外，並鼓勵各經濟體整合國內資源以落實在地化。本次會議將有助於提升亞太婦女經濟賦權，會議結論可提供APEC各經濟體推動婦女經濟政策的參

(工商)