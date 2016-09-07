彰縣再生能源自治條例 工廠須用15％以上綠電

彰化縣長魏明谷經7天赴日本訪行程，今天舉辦說明茶會，並宣布彰化縣將研擬再生能源自治條例，鼓勵工廠都得使用15％以上綠電。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷表示，彰化縣有21處極具發展風力的風場，是上天賜予的禮物。（吳敏菁攝）

魏明谷表示，經濟部能源局評定全國36處優良離岸風場，21處最具潛力就在彰化外海，佔全國60％。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷日前率縣府團赴日考察綠能、主題式商業招商，今天說明成果，並宣布縣府將研擬再生能源自治條例，鼓勵工廠需使用15％以上的綠電，並在中彰投苗區域首長治理平台提出，中區購買綠能行為增加，就能加速投資，帶動整個綠能產業，打造彰化為東方沙烏地阿拉伯。

魏明谷表示，經濟部能源局評定全國36處優良離岸風場，21處最具潛力就在彰化外海，佔全國60％，這是上天賜給彰化縣最好的禮物，台電已確定投資2000億風場，未來彰化外海將建置3000隻風力發電機組，並在海上搭蓋兩座變電所，丹麥公司DONG Energy Wind Power也提出投資1400億計畫，並正進行海象和地質探勘了。目前整個綠能產業中央政府預計投入1兆8000億，這麼大資源，縣府一定會極力爭取，未來彰化縣民，使用綠電比其他縣市便宜、乾淨。

魏明谷說，綠電是未來趨勢，歐盟國家已要求生產的產品，必須15％以上使用綠電，未來要外銷必須符合，縣府正著手研擬自治條例，鼓勵工廠要使用綠電，這樣外商投資會加快、加速，中彰投苗首長會議，一起加入，買綠電行為增多了，招商投資意願就會增加，形成了產業鏈，彰化縣也會吸聚更多的人才。

魏明谷表示，外商投資風場，以丹麥公司最為積極，其他，美、德、新加坡等國家再生能源公司也都有來探路。對於環保團體拋出建設見海上風力發電，影響白海豚洄遊、漁民作業等生態的疑慮，魏明谷認為，風力機組在外海，對生態衝擊最小，要達到非核家園，勢必得發展綠電，這是一種選擇。

對於外商投資風場，縣府建設處長戴瑞文表示，縣府全力配合中央政策，但也會要求得在彰化成立營運中心、訓練本地人才，採購台灣生產的零件等設備，並在基樁投入人工魚礁，增加漁民和觀光收益等。

針對這次赴日招商考察，魏明谷表示，分別向三井不動產、三菱地所、西武集團等日本知名企業說明彰化投資環境和消費潛力，得到極佳的迴響。彰化縣人口130萬，人口集中在彰北工商經濟區域，具備發展商業的良好基礎，彰化市東區都市計畫、鹿港歷史國家風景區、田中高鐵特區等都極具潛力。

魏明谷說，到日本招商互動，也是一種學習，還參訪了日本東武鐵道集團，聽取以「天空樹」（東京晴空塔）帶動發展「地標式商業」經驗，並到日本茨城水戶式現場考察大型地面型太陽能電廠，參訪當天，Equis集團剛好首次將電力饋入電網銷售給東京電力公司，歷程正好為彰化發展綠能提供珍貴操作經驗，彰化縣政府也與Equis集團達成正式的合作共識，將在短期內共同簽署合作備忘錄。

(中時)