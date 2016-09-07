美網》可貝兒連拿9局 拍退雯西進4強

德國女將可貝兒在美網8強賽拍退雯西，將與沃茲尼亞奇爭奪決賽門票。（美聯社）

賽會女單第2種子可貝兒，7日在8強賽碰到去年亞軍、義大利名將雯西，首盤4比5落後之際突然大發神威，連拿9局的情況下7比5、6比0強勢逆轉獲勝，相隔5年再闖4強，將與丹麥好手沃茲妮亞奇拚搶決賽門票。

可貝兒與雯西之戰首盤打來格外激烈，尤其是第5局經過19拍回擊後雯西成功破發，不過可貝兒立即在第6局回破，雙方3比3平手。

第9局可貝兒失誤頻頻，連丟4分拱手送出發球局，4比5落後，雯西眼看只要保住發球局就能拿下第一盤，沒想到打法太過保守，可貝兒破發追平，並且保發取得6比5超前，關鍵第12局，雯西竟然出現致命發球踩線失誤，可貝兒7比5勝出。

第二盤，雯西戰鬥意志全無，第2、4、6局都遭到破發，反觀可貝兒殺氣騰騰的強勢保發，送給對手一顆大鴨蛋，連拿9局輕鬆勝出。

世界排名下滑至74的丹麥甜心沃茲尼亞奇，雖然沒能取得種子席位，但她傷後復出的力道卻是無比強勁，面對賽會黑馬塞瓦絲托娃一上來就連續3度破發，毫不留情面的賞給對手一顆鴨蛋，緊接著第二盤又連下4局，4比0遙遙領先，塞瓦絲托娃直到第5局才好不容易保發，拿下整場比賽第1局，可惜最終仍以2比6敗下陣來。

(中時電子報)