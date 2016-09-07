台鐵中秋疏運 葉宜津：賀陳旦說沒問題

中秋疏運迫在眉睫，交通部長賀陳旦今天到立法院向民進黨立委報告，與會的立委葉宜津說，賀陳旦一方面在安撫台鐵員工、拜託員工加班，一方面做了各項調度，「應該沒有問題」。

民進黨立法院黨團交通政策小組上午邀請賀陳旦參與會議，就近來交通部重大政策，包括中秋連假國道疏運、台鐵工作權益問題、機場捷運通車事宜、交通部近期人事爭議、電信及郵政兩協會財產歸還爭議等，進行說明。

會後媒體關注台鐵中秋疏運問題，葉宜津受訪時說，賀陳旦在會中向委員們報告，一方面交通部還是在安撫台鐵員工、拜託員工加班；一方面也做了各項調度，希望可以穩穩地度過這個中秋假，「他說他們（交通部）盡力了，應該沒有問題」。

葉宜津說，交通部知道台鐵員工很辛苦，但台鐵這幾年有點奇怪，買了很多車廂卻沒有增加人員，台鐵向行政院要求增加員額，行政院卻一直沒有批准，直到新政府林全內閣上任以後才准了，但還要招考、訓練，台鐵盡快補足。

葉宜津表示，現在年輕的新進台鐵員工，寧可放假也不要加薪的加班，這也是一個問題，所以員額的增加是一定要的，但也真的要特別拜託台鐵員工，特別是中秋節大家都比較思念家人想要回去，可能有許多台鐵員工需要加班，對於加班的員工她心存感激，乘客也要多體諒。1050907

(中央社)