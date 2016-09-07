台鐵中秋疏運 葉宜津：賀陳旦說沒問題
中秋疏運迫在眉睫，交通部長賀陳旦今天到立法院向民進黨立委報告，與會的立委葉宜津說，賀陳旦一方面在安撫台鐵員工、拜託員工加班，一方面做了各項調度，「應該沒有問題」。
民進黨立法院黨團交通政策小組上午邀請賀陳旦參與會議，就近來交通部重大政策，包括中秋連假國道疏運、台鐵工作權益問題、機場捷運通車事宜、交通部近期人事爭議、電信及郵政兩協會財產歸還爭議等，進行說明。
會後媒體關注台鐵中秋疏運問題，葉宜津受訪時說，賀陳旦在會中向委員們報告，一方面交通部還是在安撫台鐵員工、拜託員工加班；一方面也做了各項調度，希望可以穩穩地度過這個中秋假，「他說他們（交通部）盡力了，應該沒有問題」。
葉宜津說，交通部知道台鐵員工很辛苦，但台鐵這幾年有點奇怪，買了很多車廂卻沒有增加人員，台鐵向行政院要求增加員額，行政院卻一直沒有批准，直到新政府林全內閣上任以後才准了，但還要招考、訓練，台鐵盡快補足。
葉宜津表示，現在年輕的新進台鐵員工，寧可放假也不要加薪的加班，這也是一個問題，所以員額的增加是一定要的，但也真的要特別拜託台鐵員工，特別是中秋節大家都比較思念家人想要回去，可能有許多台鐵員工需要加班，對於加班的員工她心存感激，乘客也要多體諒。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。