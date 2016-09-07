豬哥亮6日開刀切除大腸癌 手術成功！
罹患大腸癌第二期的豬哥亮，日前驚傳爆瘦體虛住進台大醫院治療，經紀公司及家屬連日來避談他病情態度相當低調，但7日中午經紀公司代家屬發出聲明，證實他昨已完成大腸癌手術，且手術結果成功。
家屬聲明內容：
豬哥亮非常感謝各界人士及媒體朋友們對豬哥亮先生住院一事的關心與祝福,我們都收到了！ 也不好意思,讓大家擔心了!
豬大哥經過這一個禮拜主治醫師梁教授及醫療團隊的評估後,決定在昨天安排大腸癌手術,手術結果成功！ 這次謝謝周議員及周小姐的幫忙,我們也由衷感謝梁教授及醫療團隊的辛勞及努力！接下來豬大哥會好好休養,早日康復跟大家見面。謝謝.....我們非常感謝各界的關心！
(中時)
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