戰亂頻仍 全球約5000萬兒童流離失所
聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，全球約有5000萬「失根」兒童，因戰爭、暴力或迫害被迫離開家園。
法新社報導，UNICEF分析全球資料發現，2800萬名兒童因暴力衝突移居，包括1000萬名兒童難民。
還有100萬名尋求庇護的兒童尚無法拿到難民身分，近1700萬名兒童因祖國缺乏慈善救助與緊急服務而流離失所。
根據路透社，UNICEF全球政策主任安東尼（David Anthony）表示，這代表世界上每200名兒童中，就有1名難民。
UNICEF指出，2010年到2015年間兒童難民數目暴增超過75%，其中近半數來自敘利亞與阿富汗。
靠著自己的力量跨越國境的兒童數量也逐漸增多，去年在78個國家，共有超過10萬名未成年人獨自尋求庇護，是2014年人數的3倍。
UNICEF強烈要求各國當局停止拘留遷移或尋求難民身分的兒童，避免無數的家庭分離，讓兒童難民及移民有獲得醫療服務的權力，並促進對抗仇外、歧視與邊緣化的措施。
UNICEF 9月中後將在聯合國大會場外舉行2次會議，討論移民問題。1050907
(中央社)
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