詐欺通緝犯故技重施 偵查隊長母親遭騙
6旬詐欺通緝犯曾男不知悔改，持續假冒台電人員索費更換電錶，連偵查隊長媽媽也被騙，嘉義縣警方昨天在嘉義市查獲，曾男坦承犯行。
嘉義縣警察局中埔分局今天表示，偵查隊長鄭惠修母親獨居在民雄鄉祖厝，日前曾男騎機車前往，先查看住家周圍，發現有3台冷氣，且只有1名老人在家，認為有機可趁。
曾男便假冒台電人員代為分裝電錶，可以節省電費，但要先支付費用新台幣3000元，偵查隊長母親誤信說法，交出身上僅有的800元，曾男拿了錢，便騎車離開。
鄭惠修得知母親被詐騙，調閱住家的監視器畫面，發現曾男看見有監視器後，則刻意低頭，且機車車牌還以塑膠袋遮掩，逃避警方查緝。
經連日追緝，昨天晚上在嘉義市一間旅社逮捕曾男。曾男坦承犯行，供稱自己孤苦無依，不僅早已離婚，2個女兒也沒有聯繫。
警方指出，曾男於100及104年間，也是假冒台電人員換電錶手法，向被害人詐取財物，經警方移送、法院判刑定讞，但無前往服刑，遭通緝中。
警方表示，曾男鎖定獨居或白天1人在家的年邁長者，誆稱為更換老舊電錶，要收取台電公司施工及材料費用3000元，若被害人無力一次付清，還可分期付款，在騙被害人部分財物後逃逸，被害人向子女提及，才知道遭詐騙。
另查出曾嫌詐騙嘉義市1名7旬老婦9000元得逞，警方將陸續清查其他受害人，同時呼籲民眾曾被同樣手法詐騙財物，可向中埔分局偵查隊連繫。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。