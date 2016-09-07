詐欺通緝犯故技重施 偵查隊長母親遭騙

6旬詐欺通緝犯曾男不知悔改，持續假冒台電人員索費更換電錶，連偵查隊長媽媽也被騙，嘉義縣警方6日在嘉義市查獲，曾男坦承犯行。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 105年9月7日

6旬詐欺通緝犯曾男不知悔改，持續假冒台電人員索費更換電錶，連偵查隊長媽媽也被騙，嘉義縣警方昨天在嘉義市查獲，曾男坦承犯行。

嘉義縣警察局中埔分局今天表示，偵查隊長鄭惠修母親獨居在民雄鄉祖厝，日前曾男騎機車前往，先查看住家周圍，發現有3台冷氣，且只有1名老人在家，認為有機可趁。

曾男便假冒台電人員代為分裝電錶，可以節省電費，但要先支付費用新台幣3000元，偵查隊長母親誤信說法，交出身上僅有的800元，曾男拿了錢，便騎車離開。

鄭惠修得知母親被詐騙，調閱住家的監視器畫面，發現曾男看見有監視器後，則刻意低頭，且機車車牌還以塑膠袋遮掩，逃避警方查緝。

經連日追緝，昨天晚上在嘉義市一間旅社逮捕曾男。曾男坦承犯行，供稱自己孤苦無依，不僅早已離婚，2個女兒也沒有聯繫。

警方指出，曾男於100及104年間，也是假冒台電人員換電錶手法，向被害人詐取財物，經警方移送、法院判刑定讞，但無前往服刑，遭通緝中。

警方表示，曾男鎖定獨居或白天1人在家的年邁長者，誆稱為更換老舊電錶，要收取台電公司施工及材料費用3000元，若被害人無力一次付清，還可分期付款，在騙被害人部分財物後逃逸，被害人向子女提及，才知道遭詐騙。

另查出曾嫌詐騙嘉義市1名7旬老婦9000元得逞，警方將陸續清查其他受害人，同時呼籲民眾曾被同樣手法詐騙財物，可向中埔分局偵查隊連繫。1050907

(中央社)