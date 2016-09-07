規劃太陽能專區 經部：修法鬆綁限制

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民主進步黨籍立法委員賴瑞隆7日表示，針對太陽能專區之規劃，要求相關部會儘速提出修法，並力促在本會期完成三讀；經濟部表示，將修訂再生能源發展條例及電業法鬆綁限制。中央社記者陳俊華攝 105年9月7日

民主進步黨籍立法委員賴瑞隆今天表示，針對太陽能專區之規劃，要求相關部會儘速提出修法，並力促在本會期完成三讀；經濟部表示，將修訂再生能源發展條例及電業法鬆綁限制。

民主進步黨籍立法委員賴瑞隆、余宛如、陳曼麗上午在立法院舉行「前瞻太陽能專區之規劃」公聽會。賴瑞隆表示，總統蔡英文提到，綠能科技產業列為5大創新產業之一，其中潛力最大的是太陽光電部分，各部會也在規劃中。

賴瑞隆說，但目前行政院農業委員會除了公告18區1253公頃地層下陷或受污染不利耕作地區外，沒有其它的土地釋出；他說，行政單位整合地主時，應避免涉入土地糾紛，尤其地主和業者間的談判錯綜複雜，行政單位應秉持中立，避免招致圖利特定廠商的誤解。

經濟部能源局副局長陳玲慧表示，將修訂再生能源發展條例及電業法來鬆綁限制，未來也將設立單一窗口專案辦公室，解決電廠申設問題、轉介服務。另外，能源局也將負責統籌與規劃太陽能專區，推動地方政府專案補助，協助核發電業、同意備案、設備登記。

金融監督管理委員會書面報告指出，針對各界關心的「綠色金融」，金管會將規劃「獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案」，以及修訂「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，以鼓勵銀行及保險業者投資綠能產業。

農委會書面報告則說，支持國家再生能源政策，但為因應國家重要能源政策的土地需求，不應只從農地之提供作為考量，若能從上位的國土利用進行整合盤點，思考如工業、鹽業、礦業、國公有土地等，是否已無產業發展需求，可配合能源政策釋出推動，應更能周延考量國土資源利用之合理性並兼顧永續政策。1050907

(中央社)