海基會秘書長 陸委會副主委張天欽兼任
海基會12日將召開董監事會議，預定補選董事長、副董事長及部分董事，並聘任秘書長。消息人士指出，陸委會副主委張天欽將兼任海基會副董事長與秘書長職務。
海峽交流基金會預定12日下午3時召開第9屆董監事第1次臨時聯席會議。根據已發出的會議通知，這次會議將補選董事長、副董事長、部分董事，並由新任海基會董事長完成秘書長聘任。
據了解，行政院大陸委員會副主任委員張天欽將兼任海基會副董事長與秘書長。
總統府發言人黃重諺8月31日表示，海基會董事長將由前外交部長田弘茂接任。田弘茂現為國策研究院文教基金會董事長，曾擔任國策顧問、外交部長及駐英國代表。
此次董監事會議還將補選3席董事，包括親民黨與時代力量的政黨代表，及1席民間董事。
行政院今天將核定海基會相關人事。1050907
(中央社)
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