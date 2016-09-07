提高搜救犬戰力 消防署辦國際評測
內政部消防署訓練中心今天起至9日舉辦全國災害搜救犬IRO國際評量檢測，對搜救犬進行測驗，強化重大災害搶救能力。
消防署為了提升搜救犬戰力，有效執行國內外重大災害搜救任務，整合消防機關、民間救難團體，舉行全國災害搜救犬IRO國際評量檢測，為期3天，共28組犬隻參與。
消防署民國96年起，參照國際搜救犬組織（International Rescue Dog Organization, IRO）國際評量規則，舉辦國際評測，邀請組織裁判來台，今年由國際裁判官大島薰（K.Oshima）擔任，評量項目分為服從暨敏捷、瓦礫堆搜尋、廣域搜尋等，並依能力分為A級（中級）、B級（高級）。通過評量認證的災害搜救犬，代表具備國際作業水準與素質。
消防署表示，台灣經歷高雄氣爆、0206台南地震等重大災害，建築物倒塌，人員受困，把握救災黃金時間，這時搜救犬敏銳嗅覺，能有效加快搜救進度，現今已成為不可或缺的戰力，希望藉由評測，與國際接軌，提高搜救犬能力。1050907
(中央社)
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