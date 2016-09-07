擄走國中女生強灌藥 男子員林落網
苗栗縣1名國中女學生前天放學後，被1名男子誘騙上車且強灌不明藥丸，警方今天出動大批人馬，在員林市逮捕涉案的張姓男子。
警方指出，張姓男子在案發後，前往彰化員林市1間大賣場附近的出租套房藏匿，他們鎖定張男行蹤後，包括彰化縣警察局霹靂小組、苗栗縣警察局等單位都出動，今天早上展開圍補，中午確認逮捕張姓男子，押回苗栗縣準備進行訊問。
就讀國中三年級的女學生，5日下午放學，在距離校門口約100公尺處的停車場，遇到不明男子請求協助撿車底下的物品，女學生熱心幫忙，對方竟從背後把她推上車。
女學生在車內遭到男子餵食3顆不明藥丸，所幸女學生機警，佯稱肚子痛央求前往速食餐廳上廁所，剛好在餐廳內碰到其他同學，立即請她們幫忙報警，男子才急忙開車加速離去。
家長得知，立即帶女學生前往醫院緊急洗胃，沒有發現毒品或其他藥物異常反應，經過1天觀察，目前已回家休養，但因受到驚嚇，情緒仍然不穩定。 1050907
(中央社)
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