總統府：觀光不應受政治干擾

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總統府發言人黃重諺今天表示，觀光是民間正常且有意義的交往，不應受政治干擾；觀光問題，應從觀光解決，「非常歡迎包括陸客在內所有的朋友到台灣旅行」。

中國大陸觀光客縮減，旅行業怨難生存，12日將號召上萬業者上街遊行。

黃重諺受訪表示，觀光是民間正常且有意義的交往，不應受政治干擾，這才是問題本質。

他說，觀光問題應從觀光解決，正如同過去幾個月來，各國觀光客持續增加，政府態度很清楚，「我們也非常歡迎包括陸客在內所有的朋友到台灣旅行」。

黃重諺表示，在此同時，政府責任是全力打造、提升優質觀光環境，持續投入各項有利政策，協助業者升級轉型，強化競爭力，讓所有觀光產業可永續發展。1050907

(中央社)