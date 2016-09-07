苗栗國中女遭擄案 警南下逮1嫌

苗栗縣驚傳國中女學生放學後遭人強擄上車灌食不明藥物，最後女學生機警逃離平安返家；警方掌握特定嫌疑人，稍早在彰化員林租屋套房內逮獲涉案31歲張姓男子。

苗栗縣某國中3年級女學生5日下午放學，在學校附近停車場，被不明男子以請求協助撿拾物品為由，強拉上車，還被餵食3顆不明藥丸；女學生機警佯稱肚子痛央求前往速食餐廳上廁所，看見同學拜託幫忙報警，男子才駕車加速離去。

女學生事後被家長帶往醫院洗胃，未發現毒品及藥物反應，但事件傳開引起人心惶惶；警方獲報展開調查，掌握設籍雲林縣的31歲張姓男子涉有重嫌，漏夜南下偵辦，今天中午在彰化縣員林鎮某賣場旁租屋套房內逮獲張嫌，初步坦承涉案。

警方初步調查，張男是麵包師傅，2年前曾在苗栗工作，有地緣關係，是否認識女學生或是隨機犯案，以及相關案情仍有待進一步釐清。1050907

(中央社)