愛滋在家驗 屏縣設試劑自動販賣機

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屏東縣衛生局即日起實施愛滋病毒在家唾液篩檢計畫，在縣內5處場所設置愛滋唾液篩檢試劑自動販賣機，愛滋在家驗，再上網登錄結果，憑序號馬上退費。

5處設置愛滋唾液篩檢試劑自動販賣機地點為恆春分局墾丁派出所、東港碼頭東硫線交通客船聯營處、內埔快樂聯盟、屏東市家安藥師藥局與信成藥局。

衛生局表示，只要投入4枚新台幣50元硬幣即可購買唾液篩檢試劑，另也可以到屏東縣政府衛生局、鹽埔、內埔、東港及恆春衛生所等地購買，只要上網登錄結果，憑序號馬上退費。

衛生局表示，根據衛生福利部疾病管制署於2014年發放「愛滋病毒唾液篩檢試劑」，結果顯示準確率高達99%，因此屏東縣受委託於9月1日至12月31日試辦在家驗愛滋計畫，民眾可以透過販賣機及衛生局(所)購買試劑，在家以採檢刮板輕刮口腔牙齦取得唾液檢體，約20至30分鐘即可判讀結果，既簡便又快速。

衛生局表示，如果檢測結果為陽性，請迅速至衛生局(所)進行血液複檢，並建議至醫療院所接受治療。

衛生單位期望以「愛滋病毒在家唾液篩檢計畫」，能降低每年HIV感染者發病及致死率，使愛滋病毒能有效的被抑制，且達成聯合國愛滋規劃署2030年零愛滋感染者的目標。

愛滋相關訊息可至衛生福利部疾病管制署全球諮詢網(http://www.cdc.gov.tw )查詢或致電1911以及衛生局08-7379006防疫專線洽詢。1050907

(中央社)