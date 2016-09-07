包提傑返台效力 有望加盟SBL勇士隊
台美混血女籃中鋒包喜樂的弟弟包提傑，期待返台加盟SBL，經過裕隆納智捷、璞園與勇士試訓後，傳出即將與勇士隊簽下合約，來季將穿上勇士戰袍在SBL戰場上馳騁，所屬經紀公司展逸國際行銷表示，已鎖定加盟勇士隊，但合約尚未簽訂，仍在討論相關細節與內容。
包家姊弟是這兩年台灣籃壇的新希望，姊姊包喜樂以傲人身高與甜美外型，在去年瓊斯盃掀起狂潮，為台灣女籃注入活水；弟弟包提傑身高205公分，也備受國內籃壇期待，他選擇先返回SBL效力，如今有望情歸勇士隊，將在國人面前獻技。
展逸國際行銷正針對與勇士隊的合約細節進行溝通，希望為包提傑量身訂做最佳條件，更希望能盡快簽約，讓包提傑能早日投入球隊練球，為新球季做好準備。
勇士隊暑假動作頻頻，接連簽下「本土洋將」蔡文誠、洪志善、宋宇軒、張伯維，又與金酒交易來張宗憲，如今又有望簽下身高205公分的包提傑，新球季劍指總冠軍企圖心明顯。
(中時電子報)
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