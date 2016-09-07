李李仁護陶子：柯瑞多投一顆球，就是球迷多一次福利
NBA球星柯瑞(Curry)昨天旋風訪台，在見面會中與小球員進行比賽，在最後5秒冷不防遭小球員蓋火鍋，停止進攻，此時觀眾陶晶瑩突然上前要求「重來5秒」，讓比賽回朔，最後柯瑞以一個完美三分球畫下句點。未料陶晶瑩之舉卻引來部分網友不滿，臉書被罵聲灌爆，老公李李仁更是不捨愛妻道歉，依舊無法平息球迷怒火，在臉書表示：「道歉也是被罵，不道歉還是被罵！都已經道歉了！也請各位手下留情吧！」
陶晶瑩突然要求「倒帶」5秒，讓柯瑞能完成絕殺動作，此舉掀起輿論兩極評論，有人批陶子不尊重比賽規則，但也有人認為她只是想讓球迷都能一睹柯瑞風采，藝人郭彥均也在李李仁臉書下力挺，「謝謝陶子姐讓我們看見驚為天人的一球。」
看到愛妻被罵翻，讓李李仁不捨在臉書發聲，表示陶晶瑩已經道歉了，盼網友能手下留情，也強調事情都有不同面的看法，能現場看柯瑞多投進一顆三分球，就是身為球迷多一次福利，「再次謝謝各位熱愛籃球朋友的指教，我們會更謹言慎行的！」
李李仁臉書全文：
道歉也是被罵，不道歉還是被罵！都已經道歉了！也請各位手下留情吧！我知道在意籃球專業的朋友，無法接受。但看到Curry投進那三分球時！現場不也歡聲雷動！還是您在歡呼過後，您自認的籃球專業使命感，又收回您當下的喜悅！
我們家是Curry的球迷，雖然不是在Curry進NBA一開始就認識他，但我們也在電視機前面為他歡呼了好幾個球季。請問罵我太太一些低俗之話的網友們！你們真的有踏進籃球場運動過，還是有在NBA轉播時候尖叫過。當然還是要對具有籃球專業使命感的朋友說聲抱歉！對場上的球員說聲抱歉！
但我個人今天去現場，就是想看Curry的神威，能現場看他多投進一顆三分球，就是身為球迷多一次的福氣。雖然很多人不接受延長五秒這件事，但是不是也現場感受Curry絕殺三分球的神技。沒有在拗什麼事！只是事情都有不同面的看法！再次謝謝各位熱愛籃球朋友的指教，我們會更謹言慎行的！
(中時電子報)
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