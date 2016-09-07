下載台中水情APP 第二波得獎名單出爐

我要評比

第二波「2016下載台中水情APP抽獎活動」得獎名單出爐！這次共抽出1名頭獎獲得ipad mini 4、2名貳獎獲得5.5吋ASUS Zenfone2手機、20名参獎獲得ASUS Zenpower行動電源，得獎名單已公布在活動官網。

水利局指出，這次得獎將利用簡訊通知得獎人，確認後在9月12日起陸續將獎品寄出，得獎名單公布於活動網頁，詳情請參閱活動網站：http://goo.gl/d76vYg。

水利局表示，颱風季節已近尾聲，仍請市民注意秋颱生成情形。除了使用「台中水情APP」查詢颱風動態，在颱風期間水利局也提供每日2則在地防災氣象分析影音播報，歡迎多加利用。

(中時)