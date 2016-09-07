蔡總統：台日互補 可開創合作新契機
總統蔡英文今天接見日本眾議院眾議員山口俊一訪問團一行時表示，台日間若能持續交流，彼此互補，將可開創台灣與日本相關產業的合作新契機。
蔡總統今天接見日本眾議院眾議員山口俊一訪問團，行程並未公開，總統府會後發布新聞稿。
蔡總統致詞時表示，台日雙邊情誼向來穩定而友好，近年來，台日觀光互訪人次屢創新高，足證兩國間彼此尊重與欣賞。期盼訪賓此次來台交流，可以進一步深化彼此關係與信任，也能為未來的合作建立良好基礎。
她指出，政府提出「五大產業創新計畫」，將以亞洲矽谷、生技醫藥、綠能科技、智慧機械及國防產業等方向發展。同時，新農業及循環經濟也將是未來政策推動的重要方向，期盼藉由台日的友好情誼，彼此合作，共同推動這類產業的發展。
總統說，山口眾議員的選區德島縣境內有優秀的產業聚落，諾貝爾物理獎得主中村修二畢業於德島大學，讓「LED之德島」的名聲更添光彩。
她也提及，日本以技術立國，有先端技術研發及市場開拓能量，台灣則有市場快速驗證優勢及靈活生產的能力。台日間若能持續交流，彼此互補，將可開創台灣與日本相關產業的合作新契機。
總統並再次重申，政府對日關係的重視和承諾，盼與日本各界共同努力，提升台日雙邊關係，也希望日本在國際間繼續支持台灣，促進雙方情誼。
訪團一行由外交部次長侯清山、經濟部次長王美花陪同，總統府秘書長林碧炤也在座。1050907
(中央社)
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