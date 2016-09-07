2歲孫把玩鑰匙 誤鎖車門受困20分
基隆市盧姓男子今天中午開車帶著2歲孫子要到信義國小接另一名孫子下課，未料車子停妥後，盧男下車時，孫子卻將車門反鎖，所幸家人趕緊送來備份鑰匙解圍。
68歲盧男說，車子停在信一路旁，拔下鑰匙後，孫子就說「阿公，鑰匙給我」，他先把鑰匙遞給孫子，打算走到另一側抱孫子下車時，孫子卻不慎按下遙控器，將車門關閉。
「開這個好不好，再底下一點，可以嗎，弟弟？」盧男在門邊試著引導孫子開啟車門，消防員也在旁用手指向車門邊，但男童仍不為所動，滿身大汗在前座活蹦亂跳。
所幸家人約在20分鐘後送來備用鑰匙，盧男趕緊開啟車門開冷氣，讓孫子消暑，記者問男童熱不熱，男童還笑著說「不會啊」。1050907
(中央社)
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