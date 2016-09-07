台裔包提傑挑戰SBL 傾向加盟富邦

台裔籃球員包提傑近來陸續到3支SBL球隊練球，據包提傑所屬的經紀公司展逸國際行銷今天表示，目前明確傾向加盟富邦，但合約細節還在討論，還未正式簽約。

台美混血長人包喜樂去年為中華女籃效力成為熱門話題，包喜樂也深受球迷喜愛，她的弟弟包提傑在美國從大學畢業後，想到台灣的超級籃球聯賽（SBL）打球，已經和裕隆、富邦和璞園接觸過。

包提傑曾表示，富邦、璞園風格比較美式，而裕隆也有很多好的球員和教練，雖然自己是美式，但不代表他不適合台灣球風，只是需要時間適應。

展逸國際行銷表示，目前傾向加入富邦，希望能以最好的條件加盟，趕快投入球隊訓練。

包提傑之前說過，也希望自己早點確定球隊，自己會講中文更是個幫助，相信很快就能適應環境。1050907

(中央社)