NBA》官網：籃網簽豪哥明智之舉 新賽季仍墊底
NBA官網7日推出30天30隊系列分析，第一篇就是籃網，官網評析，籃網在夏天簽下林書豪是明智之舉，可惜整體陣容薄弱，儘管新總管跟新教頭年輕有活力且敢於冒險，新球季還是很難有大作為，戰績恐怕會以墊底收場。
這篇分析評論報導中指出，籃網沒有一位真正的招牌球星，也無法引進有天賦的年輕球員，甚至可以放到交易平台上的籌碼也不夠多，即便未來2年擺爛也不會獲得狀元簽，這一切都要追究籃網老闆和管理層前幾年急功近利，為了獲得近期勝利，捨棄了未來前途。
不過，籃網在夏天做得最正確一件事就是沒有送出布魯克羅培茲，這位場均20.6分的中鋒，不但是非常有經驗的球員，也是球隊重建的基石。
至於簽下林書豪，官網更給予肯定，認為林書豪有進攻能力，並且強化了防守，更深受球迷喜愛，可望帶給主場球迷一些驚喜。
此外，籃網還在自由市場簽下布克和班內特，布克可以提升球隊內線強度，之前表現不如預期的「水貨狀元」班內特，有機會在此地浴火重生。
官網分析，籃網未來兩年無法在選秀會上找到優秀新秀，總管馬克斯必須尋找一些具有投射能力的球員，否則仍將持續沉淪。
(中時電子報)
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