超勇敢 紐西蘭6歲女孩抗持斧搶匪

紐西蘭6歲小女孩莎拉‧帕泰爾看到搶匪對員工施暴，試圖解救躺在地上的員工。（圖/截自監視錄影畫面YouTube）

她6歲，在奮不顧身，試圖於六名搶匪劫掠下，保護一名家中店內的員工後，獲封為紐西蘭最勇敢的女孩。

據英國《衛報》（The Guardian）7日報導，有6名武裝搶犯周一侵入莎拉‧帕泰爾（Sarah Patel）家開設在奧克蘭（Auckland）的電器商店。監視錄影顯示，就在這些蒙面男子拿著斧頭、鐵橇或鐵桿，對員工拳打腳踢，出言威脅時，莎拉挺身而出，衝上前去，想要阻止持斧搶匪繼續攻擊員工。

莎拉告訴《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald），她想要救那名員工，而且她「不怕」那壞人。不過，當她瞥見搶匪手中有斧頭時，隨即跑去祖父房間，先幫忙他離開險境。

莎拉的父親蘇海‧帕泰爾（Suhail Patel）告訴紐西蘭電視臺（TVNZ），他以女兒為榮，儘管她因搶案而感到震驚，但情緒已逐漸恢復平靜。

不過，令人印象深刻的是，搶匪逃逸後，除了警方前去追捕外，莎拉的祖父開車，帶著莎拉，還有她媽媽，一同加入追捕的行列。目前已有5名16歲嫌犯落網，被控嚴重搶劫、蓄意傷害等罪名，而第六名嫌犯仍在逃。

無論如何，看來莎拉的勇敢，還真是家傳的。

(中時電子報)