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富邦下午開記者會 與義大簽署備忘錄

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2013義大犀牛
義大犀牛今下午將與富邦簽署備忘錄，也正式確定義大球團即將走入歷史。（本報資料照／謝明祚攝）

今年季中宣布拋售震撼彈的義大犀牛，今下午四點將與富邦集團簽署備忘錄，正式確定義大犀牛即將轉賣。

日前傳出富邦即將接手義大，聯盟也證實，確定義大轉賣事宜即將拍板定案，今下午四點在富邦總部與義大簽署，據傳轉手價碼，應該落在新台幣2.4億元至3億元間，至於球隊未來隊名，何時正式接手，應都可能在今天做初步宣佈。

義大犀牛是義聯集團在2012年底，以新台幣1.3億買下興農牛進軍中職，首季就引進大聯盟球星曼尼掀起旋風，還成為首支轉手後拿下中職季冠軍的球隊，可惜至今總冠軍一冠難求就將轉賣，結束4年的義大球團生涯。

(中時電子報)

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關鍵字：義大犀牛富邦轉賣
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