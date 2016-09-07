歐巴馬或暫不宣布「不首先使用核武器」

身為世界核武大國，美國的核政策備受關注。據共同社引述美媒報導，美國總統歐巴馬總統很可能暫不宣佈在未受到核武器攻擊的情況下「不首先使用核武器」。因為可能讓日本等同盟國感到不安，並使中俄氣勢高漲。

報導指出，歐巴馬政府就一系列核政策調整探討「不首先使用核武器政策」。政府內部意見紛紛擔憂，這一政策會使日本等同盟國對美國核威懾力感到不安，並使俄羅斯及中國大陸氣勢高漲。

報導稱，核裁軍推進派主張，在接近歐巴馬提倡的「無核武器世界」方面，提出不首先使用核武器是最大膽的措施。前國防部長佩裡也認為，經過數十年的時間，這實際上已成為美國的方針，當下是下決心發出有關宣言的「恰當時期」。

報導稱，然而，國務卿凱瑞、國防部長卡特、能源部長莫尼茲均表示反對。據悉，卡特認為若北韓對韓國使用生化武器，失去用核武器打擊報復的選擇「並不明智」。

美國《紐約時報》報導稱，「（歐巴馬）總統似乎決定聽從忠告不首先使用（核武器）會動搖同盟國的安全負責人等親信們的建議。」

(中時)