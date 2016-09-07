1.6億個資遭洩 大陸指快遞、教育機構為幫凶

我要評比

《北京青年報》報導，從2010年至2016年間，光是北京法院審理的涉及非法獲取公民資訊的案件發現，共有1.62億多條公民個人資訊遭到洩露。

在這些洩露公民資訊的案件中，快遞公司、教育機構、物業公司、招聘單位等成為公民個人資訊洩露的源頭。

購買個資的，則以保健品、保險、理財、房地產仲介等為主。

一條資訊甚至不到半分錢（人民幣，下同）就被人買賣，貴的則可以賣到近6元。

(旺報)