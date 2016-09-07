狗瞎有導盲犬 陪伴走天涯
荷西（Hoshi）是隻全盲的愛斯基摩犬（Eskimo），由博美狗（Pomeranian）曾恩（Zen）擔任導盲犬，伴牠走天涯。
「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，荷西罹患青光眼，手術後變成全盲，就在牠的世界陷入一片漆黑時，有了曾恩的陪伴。
培瑞斯（Pauline Perez）是荷西與曾恩的飼主。培瑞斯受訪時說，這對狗狗本就形影不離，自從荷西術後全盲，牠就更離不開曾恩。
令人感動的是，曾恩總會走在荷西的前頭，領著牠走前方的道路。
培瑞斯在社群網站Instagram架設的專頁The Fluffy Duo，追蹤者已超過1萬5800人，隨時關心這對毛小孩的動態。1050907
(中央社)
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