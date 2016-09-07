墨國：直升機是否遭歹徒擊落 仍待調查

墨西哥西部米卻肯州（Michoacan）州長收回聲稱幫派擊落載警直升機的聲明，改口說當局正在調查這起事件。

法新社報導，米卻肯州長奧里歐里斯（Silvano Aureoles）告訴特萊維薩電視台（Televisa）：「我不能確定直升機是被擊落的。我們正在進行調查。」數小時前，他透過推特（Twitter）表示，不法分子擊落警方直升機，機上駕駛與3名警員喪生。

奧里歐里斯表示，墜機事件中唯一倖存的員警也許能提供關於事發當時的資訊，但他仍在加護病房。

州長證實這架直升機是在執行拘捕某個犯罪集團首腦的任務時墜落，該集團曾試圖劫持1名農民。（譯者：中央社廖禹揚）1050907

(中央社)