越南母語教學 高市盼為新南向奠基

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越南童謠結合手做美食，高雄市中正國小新移民2代今天例行在晨光時間學習母語，還教做春捲、學習食材等語言，深化新移民子弟「媽媽的話」。

市長陳菊表示，高雄市鼓勵並補助學校開設母語課程，也希望透過新住民語言的傳承，向中央及東南亞展現高雄市要成為前進東南亞基地的實力。

高雄市舉辦「2016全球港灣城市論壇」，有10餘個東南亞國家代表出席，陳菊還陪同越南峴港副市長阮玉俊（Nguyen Ngoc Tuan）、海防市副市席黎清山（Le Thanh Son）到中正國小觀摩母語教學情形。

外傳接任駐新加坡代表的黃志芳和駐越南大使石瑞琦等人都一起前往。

數十名小朋友利用晨光時間學習越南語，小朋友從單字、圖像和兒歌童謠學起，還有手做越南美食及食材的認識，過程輕鬆有趣。

陳菊和小朋友都加入手做春捲的行列，從攤開粉皮、加入米粉餡料到舖上蝦仁等，一點都不馬虎；不過，阮玉俊、黎清山兩人的手做功夫就顯得俐落快速。

高雄市統計新住民人口約有6萬多人，在東南亞籍的新住民中以越南籍最多。

陳菊說，新住民2代生活在高雄，她希望其子女都能說外婆家的話，所以高雄市推動母語教學，幫助新住民2代也能親近外婆家，同時期待新住民2代成為高雄市與親家間的橋梁，未來透過人才培育，建構雙邊產業合作的基礎。

高雄市經發局說，高雄有海空雙港南進優勢，從地理位置、生活環境以及工業型態相較其他國家更容易與東南亞城市對接，高雄市要整合優勢努力爭取成為前進東南亞的基地。1050907

(中央社)