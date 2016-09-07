外資澳洲買農地 英國最大地主比下大陸
澳洲今天首度公布外國人持有土地登記資料顯示，與外界一般看法相左，英國投資人在澳洲坐擁的農地遠遠超過中國大陸投資人，同時澳洲政府警告保護主義風潮逐漸盛行。
出售有價值的農地給外國人，特別是出售給澳洲最大貿易夥伴大陸，近年來已成為格外敏感議題。
今年初澳洲才以違反國安利益為由，否決大陸為首的財團收購澳洲最大私人土地持有人、經營肉牛牧場的基德曼公司（S. Kidman & Co），主因基德曼旗下牧場有部分土地與軍方武器測試範圍重疊。
鄉村選區保守派政治人物也以澳洲的糧食安全為由，反對將農地售給外國人。
為緩解各界疑慮，澳洲政府去年加強監督外人投資農地，並承諾對土地所有將更加透明化。
這份資料顯示，澳洲有13.6%的農地，或5210萬公頃農地落入外國人手中。
其中，英國投資人持有過半，其次依序是美國、荷蘭和新加坡。
儘管澳洲對大陸持有農地的焦慮感與日俱增，但大陸占外資購買澳洲農地比重僅達0.38%。
澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）報導，大陸財團若獲准掌控旗下1000萬公頃土地的基德曼牧場王國，在外資購買澳洲農地排名將躍居第2。1050907
(中央社)
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