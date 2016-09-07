花蓮推綠色城市 低底盤電動巴士上路
花蓮縣政府推動綠色城市，與太魯閣客運公司合作，引進電動巴士，行駛太魯閣和東華大學；先前第一代電動巴士故障頻傳，決定改引進新一代低底盤電動巴士。
花蓮縣建設處今天在縣府前廣場舉行「2016太魯閣客運升級記者會」，希望將綠能巴士投入花蓮往返東華大學及太魯閣國家公園的運輸服務，躍進淨化世代，維護乾淨的環境。
花蓮縣長傅(山昆)萁致詞表示，2年前開始推動電動巴士，期間發生困難、挫折，遭到縣議員質疑、責難，各界也看衰；但是好的事情，必須堅持，此次再與另一品牌凱勝綠能電動巴士合作，相信能提升進入更佳層次。
太魯閣客運公司經理王柏仁說，向「凱勝綠能科技」採購7輛低底盤電動巴士，4輛行駛東華大學線，另3輛計畫年底前行駛太魯閣線，未來將擴充到6輛車行駛太魯閣，讓國家公園自然生態環境能永續。
花蓮縣政府推動綠能電動巴士，從2014年開始與太魯閣客運公司合作，推出火車站行駛東華大學和太魯閣天祥兩條路線，但電動巴士上路後問題不斷，頻頻故障，業者改用一般柴油客運行駛，遭各界批評和質疑不符綠能訴求。1050907
(中央社)
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