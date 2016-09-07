大陸各地存款 廣東北京江蘇排前三

我要評比

陸媒報導，中國大陸有4個省市的資金存量超過人民幣10兆元，分別為廣東、北京、江蘇和上海。其中，廣東省超過了16兆元，位居大陸各省市之冠。

大陸第一財經日報報導，過去10年，大陸各省市的資金存量變化，廣東、北京的資金存量遙遙領先。相比10年前，資金存量成長最快的省大多是西部各省，山西、遼寧、黑龍江等能源大省成長緩慢。

所謂「資金存量」是金融機構各項存款餘額，也是一個地區經濟發展的結果之一，為經濟發展的動力之源。不僅反映區域生產毛額（GDP）規模，也與該地區的區域輻射力有關。

數據顯示，大陸有4個省市的資金存量超過10兆元，為廣東、北京、江蘇和上海。其中第一經濟大省廣東超過了16兆元，位居各省榜首。

報導指出，北京和上海均是名副其實的大陸中心城市。北京2015年底全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額12兆8573億元，比年初增加1兆5248億元，位居大陸第二。

江蘇以逾11兆元的資金存量位居第三。其中江蘇三大城市南京、蘇州和無錫的資金存量分別為2兆6471億、2兆5231億和1兆3181億元，三城總和達到6兆4883億元，占全省近6成。

資金存量在2兆元以下的有9個省區。其中，海南、青海、寧夏和西藏的資金存量均低於1兆元。1050907

(中央社)