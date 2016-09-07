大陸各地存款 廣東北京江蘇排前三
陸媒報導，中國大陸有4個省市的資金存量超過人民幣10兆元，分別為廣東、北京、江蘇和上海。其中，廣東省超過了16兆元，位居大陸各省市之冠。
大陸第一財經日報報導，過去10年，大陸各省市的資金存量變化，廣東、北京的資金存量遙遙領先。相比10年前，資金存量成長最快的省大多是西部各省，山西、遼寧、黑龍江等能源大省成長緩慢。
所謂「資金存量」是金融機構各項存款餘額，也是一個地區經濟發展的結果之一，為經濟發展的動力之源。不僅反映區域生產毛額（GDP）規模，也與該地區的區域輻射力有關。
數據顯示，大陸有4個省市的資金存量超過10兆元，為廣東、北京、江蘇和上海。其中第一經濟大省廣東超過了16兆元，位居各省榜首。
報導指出，北京和上海均是名副其實的大陸中心城市。北京2015年底全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額12兆8573億元，比年初增加1兆5248億元，位居大陸第二。
江蘇以逾11兆元的資金存量位居第三。其中江蘇三大城市南京、蘇州和無錫的資金存量分別為2兆6471億、2兆5231億和1兆3181億元，三城總和達到6兆4883億元，占全省近6成。
資金存量在2兆元以下的有9個省區。其中，海南、青海、寧夏和西藏的資金存量均低於1兆元。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。