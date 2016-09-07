中日韓峰會 11月下旬有望登場
據日媒報導，日本政府已為中日韓領袖會議開始和中韓兩國政府協調，這次會談可望11月下旬至12月初在東京舉行，日本首相安倍晉三希望藉此加強三國領袖對話，推動區域合作。
共同社今天引述日本政府消息人士說法報導，安倍晉三5日在杭州和中國大陸國家主席習近平會談時確認有必要促進對話，日本政府因此將加快中日韓峰會的協調工作。
如果這次中日韓峰會得以成局，屆時大陸國務院總理李克強、南韓總統朴槿惠將是上任後首次訪日。
安倍打算在目前正在舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間直接邀請朴槿惠。報導引述消息人士表示，朴槿惠已展現訪日意願，陸方在協調過程中也對舉行三國峰會持積極態度。
會議若能召開，日本政府計劃提議在因應北韓發展核武及反恐對策上加強三國合作；推進中日韓自由貿易協定（FTA）談判；考慮到三國今後都將承辦奧運，日本有意進一步深化彼此體育交流。
中日韓峰會2008年起由三國輪流主辦，中間曾中斷3年，2015年11月恢復在首爾舉行。這次若在日本召開，將是日本第三次擔任主席國。1050907
(中央社)
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