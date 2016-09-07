《屍速》臨演受訓半年 許傑輝嘆：國片別再自欺欺人

《屍速》票房、口碑都好，引發台灣網友檢討國片製作環境。（圖／資料照片；中時資料照片）

許傑輝無奈部分演員想紅又不肯下苦功。（圖／取自許傑輝臉書）

韓國災難電影《屍速列車》2日在台灣上映3天，票房跨破億大關，許多看過的網友也紛紛分享觀影心得，形成一股討論熱潮，部分台灣觀眾也因此反思起台灣電影的製作環境，常擔任演員表演訓練老師的許傑輝，稍早也有感而發說：「我們的電影也別再自欺欺人的團康式表演訓練了。」

《屍速》票房佳，也引來不少圈內人的熱烈推薦，導演瞿友寧看完後也在臉書上大讚，驚嘆說：「怎麼可以拍得這麼好，我們要花多少年才追得上韓國，拍出一部這麼過癮又感人熱淚的作品」，而《屍速》劇組5日曝光長達12分鐘的片場花絮，可見該片從前置期就籌畫相當縝密，扮演喪屍的臨時演員們在開演前須受訓半年，才能在片中呈現出如此精準的表現。

對此，常擔任不少電影、戲劇演員表演訓練老師的許傑輝相當感慨，驚訝說：「開拍前半年就集體表演訓練！難怪整體的演出會這麼完整這麼精準。」並無奈表示：「我們的電影也別再自欺欺人的團康式表演訓練了。想『紅』又不肯『配合』下功夫苦練的藝人⋯只有紅在夢裡吧！」有人也回：「現在都是電影開拍前一星期都還在敲演員時間」、「真心覺得劇中的殭屍演員群們，演的很好很搶戲，是讓這部電影好看的重要因素之一，演的很棒。」

(中時電子報)