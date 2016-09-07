僑務委員長吳新興訪視柏林僑界

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僑務委員會委員長吳新興當地時間3日訪視柏林僑界，抵達機場時受到中華民國駐德代表謝志偉、副代表谷瑞生、僑務秘書吳曉竹及僑務諮詢委員陳清峰等僑領及僑胞們熱情迎接。

吳新興親切與大家一一握手寒暄，感謝大家前來接機，並表示非常高興有機會和大家見面。

三天兩夜的訪視行程中，吳新興由謝志偉邀請柏林各僑團負責人到柏林市現存歷史最悠久的中式餐館「龍門餐廳」舉行僑務座談會，所有僑團負責人或代表均受邀出席。

而德東德北僑胞也在另一家老字號僑營餐廳「長青飯店」舉辦歡迎餐會，與吳新興共進午餐閒話家常，同時對於僑委會常年支持僑社表達感謝。

謝志偉表示，非常歡迎吳新興風塵僕僕前來柏林，而他剛抵任一周，很高興藉由這個機會和柏林僑領僑胞們見面，了解最新的僑情。

吳新興首先代表總統蔡英文問候大家，並且說明僑委會最主要的任務就是服務僑胞，因此只要支持中華民國、認同台灣，就是僑委會服務的對象；而中華民國僑務政策在憲政體制下持續前進，僑委會是全球僑胞的家，希望大家一起攜手向前，為台灣打拼。

吳新興並且訪視台僑移民第二代溫濟豪經營的COMEBUY珍珠奶茶店及藍柏庭與黎秀華夫婦所經營的杏鮑菇廠。

兩家公司都是從台灣引進設備在德創業。吳新興大讚為台商模範，也期許能夠協助更多台德經貿合作交流。1050907

(中央社)