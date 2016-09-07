國民黨：支付員工薪資 算不算法定義務

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中國國民黨文化傳播委員會主任委員周志偉今天表示，請不當黨產處理委員會發言人施錦芳站出來告訴全國人民，支付員工薪水算不算雇主法定義務、正當理由？

媒體報導，不當黨產處理委員會發言人施錦芳說，國民黨若拿被推定為不當黨產的財產，也就是可能未來會歸於國產的財產，支付黨工人事費用，「其實就是黨國不分」。

周志偉上午受訪表示，黨產條例第9條規定，推定為不當取得的財產，自條例公布之日起禁止處分，但履行法定義務或其他正當理由不在此限。

他說，不論黨產委員會如何界定員工薪資，國民黨堅信付給黨工薪資是政黨應負的法定義務，且是正當理由，要全力捍衛黨工薪資。

周志偉表示，面對黨產條例衝擊，國民黨必須量入為出，撙節開支，目前規劃停發中秋節獎金，但還只是考慮中，目前暫不考慮裁員，但是遇缺不補。1050907

(中央社)