立委指陳菊惱羞提告 高市府：持續追訴

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中國國民黨籍立法委員陳宜民今天說，高雄市旗山區大溝頂太平商場歷年沒水患問題，不解高雄市長陳菊為何一意孤行？甚至企圖以訴訟威脅，惱羞成怒；高市府說，續追訴。

陳宜民上午在立法院舉行記者會表示，雖然陳菊僅提民事求償新台幣1元並要求登報道歉，但他與鄉親站在一起，對抗高雄市政府。

他說，太平商場歷年來根本沒水患問題，衛生環境相當良好，相關治水補助預算，民國105年7月15日被內政部營建署發文要求高市府暫緩，不解陳菊為何還要一意孤行？

陳宜民表示，高市府在太平商場拆遷事件上，陳菊選擇不回應他的質疑，甚至企圖以訴訟威脅民意代表。民主進步黨過去高喊的居住正義早蕩然無存，他要求陳菊撤回訴訟，直接面對市民質疑。

高市府受訪說，請陳宜民不要把政治抹黑與大溝頂議題扯在一起，藉對公共議題的討論，偷渡國民黨惡質非法政治手段，市府不齒與嚴厲譴責，並將持續透過司法追訴，絕不寬貸。即使與市府意見不同，尊重市民發聲與表達意見自由，市府任何政策自然也要持續與民謀求共識，在溝通中尋求更好可能。

高市府表示，陳宜民指涉「大溝頂與陳菊親戚土地利益有關」實屬謊言，陳宜民未對指控提任何佐證，已非公共議題合宜評論，是具政治目的的抹黑，傷害公共討論良好空間。1050907

(中央社)