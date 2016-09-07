立委指陳菊惱羞提告 高市府：持續追訴
中國國民黨籍立法委員陳宜民今天說，高雄市旗山區大溝頂太平商場歷年沒水患問題，不解高雄市長陳菊為何一意孤行？甚至企圖以訴訟威脅，惱羞成怒；高市府說，續追訴。
陳宜民上午在立法院舉行記者會表示，雖然陳菊僅提民事求償新台幣1元並要求登報道歉，但他與鄉親站在一起，對抗高雄市政府。
他說，太平商場歷年來根本沒水患問題，衛生環境相當良好，相關治水補助預算，民國105年7月15日被內政部營建署發文要求高市府暫緩，不解陳菊為何還要一意孤行？
陳宜民表示，高市府在太平商場拆遷事件上，陳菊選擇不回應他的質疑，甚至企圖以訴訟威脅民意代表。民主進步黨過去高喊的居住正義早蕩然無存，他要求陳菊撤回訴訟，直接面對市民質疑。
高市府受訪說，請陳宜民不要把政治抹黑與大溝頂議題扯在一起，藉對公共議題的討論，偷渡國民黨惡質非法政治手段，市府不齒與嚴厲譴責，並將持續透過司法追訴，絕不寬貸。即使與市府意見不同，尊重市民發聲與表達意見自由，市府任何政策自然也要持續與民謀求共識，在溝通中尋求更好可能。
高市府表示，陳宜民指涉「大溝頂與陳菊親戚土地利益有關」實屬謊言，陳宜民未對指控提任何佐證，已非公共議題合宜評論，是具政治目的的抹黑，傷害公共討論良好空間。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。