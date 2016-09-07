婦癱18年洗澡燙死 醫院判賠343萬

新北市吳姓癱瘓婦人，3年多前在淡水某醫院療養，護士及清潔人員替她洗澡時，不慎害吳燙死，兩造訴諸法院。最高法院今天維持二審見解，判醫院等人賠償新台幣343萬餘元定讞。

判決書指出，吳婦於民國83年於淡水某醫院生產，但因施打麻醉後癱瘓，吳婦的林姓丈夫與院方以55萬元達成和解，醫院並承諾照顧婦人到康復為止。

未料，3年多前謝姓護士和王姓、陳姓清潔人員攙扶吳婦洗澡，其中兩人去準備洗澡用品，僅王一人扶吳，吳因重心不穩跌入熱水洗澡桶中，雖然隨即被拉出並轉送其他醫院治療，但她下半身嚴重燙傷，3天後因敗血症休克不治身亡。

案件在士林地方法院審理時，林男和吳婦的母親對院方等人求償680萬元，法院最後判院方等連帶給付303萬7620元，兩造對一審判決各自提起上訴。

二審高等法院審理時，醫院宣稱吳婦癱瘓18年來的伙食、紙尿褲等費用就高達125萬多元，應與林男的求償金額相抵銷，但法官認根據先前的和解書與調解筆錄約定認為，應由醫院負擔，判醫院等連帶賠償343萬7620元。

全案上訴後，最高法院今天仍維持二審見解，駁回上訴，判決確定。1050907

(中央社)