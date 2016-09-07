婦癱18年洗澡燙死 醫院判賠343萬
新北市吳姓癱瘓婦人，3年多前在淡水某醫院療養，護士及清潔人員替她洗澡時，不慎害吳燙死，兩造訴諸法院。最高法院今天維持二審見解，判醫院等人賠償新台幣343萬餘元定讞。
判決書指出，吳婦於民國83年於淡水某醫院生產，但因施打麻醉後癱瘓，吳婦的林姓丈夫與院方以55萬元達成和解，醫院並承諾照顧婦人到康復為止。
未料，3年多前謝姓護士和王姓、陳姓清潔人員攙扶吳婦洗澡，其中兩人去準備洗澡用品，僅王一人扶吳，吳因重心不穩跌入熱水洗澡桶中，雖然隨即被拉出並轉送其他醫院治療，但她下半身嚴重燙傷，3天後因敗血症休克不治身亡。
案件在士林地方法院審理時，林男和吳婦的母親對院方等人求償680萬元，法院最後判院方等連帶給付303萬7620元，兩造對一審判決各自提起上訴。
二審高等法院審理時，醫院宣稱吳婦癱瘓18年來的伙食、紙尿褲等費用就高達125萬多元，應與林男的求償金額相抵銷，但法官認根據先前的和解書與調解筆錄約定認為，應由醫院負擔，判醫院等連帶賠償343萬7620元。
全案上訴後，最高法院今天仍維持二審見解，駁回上訴，判決確定。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。